США ввели новые санкции против России

По ее словам, в черный список попали следующие институты: АО "Рособоронэкспорт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", АО "Научно-производственное объединение "Базальт", АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Все эти структуры обвиняются в нарушении положений американского закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточняют.

Нынешние ограничительные меры, срок действия которых составляет два года, предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон может, если сочтет необходимым, отменить действие санкций, вступивших в силу 21 марта.

Решения о применении таких ограничительных мер вырабатываются Госдепартаментом в результате обзоров выполнения упомянутого закона, проводимых на периодической основе. Подчеркивается, что санкции не распространяются на "страны или правительства", под них подпадают исключительно сами организации, включенные в черный список.

На этот раз они были введены не только в отношении институтов в России. Аналогичные меры применены еще в отношении 12 юридических и физических лиц из Китая. Под санкции попали также управление военной промышленности Министерства обороны Мьянмы, Специальный оборонный исследовательский центр Египта, Военно-морской флот Эритреи, Организация авиакосмической промышленности Ирана, компания из КНДР, фирма из Саудовской Аравии, две организации и одно физическое лицо из Судана, корпорация из ОАЭ.