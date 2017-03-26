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В Евросоюзе собираются ввести единый дорожный сбор

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Rus.Postimees.ee
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Дорога с интенсивным движением. Снимок иллюстративный. | ФОТО: SCOTT OLSON/AFP

Еврокомиссия планирует ввести дорожные сборы на всех автодорогах в странах Евросоюза. Как заявила 25 марта еврокомиссар по транспорту Виолета Булк, соответствующий законопроект будет представлен в мае 2017 года.

Главная цель инициативы ЕК - упростить перемещение европейскими трассами и избавить водителей от необходимости останавливаться для уплаты различных пошлин на разных участках трасс в странах ЕС, пишет Rus.Tvnet.

Вместо этого на территории Евросоюза централизованно будет платиться единый дорожный сбор, который владельцы транспортных средств смогут оплачивать или при помощи системы предварительной оплаты, либо путем ежемесячных отчислений.

Сумма дорожного сбора будет зависеть от количества пройденных километров и от степени вреда, который автомобиль оказывает окружающей среде, рассказала Булк. Доходы от сборов будут перечисляться в бюджет стран, по дорогам которых проехал автомобиль.

Еврокомиссия рассчитывает на достижение соглашения по этому вопросу между государствами-членами ЕС к концу 2019 года.

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