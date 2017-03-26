Фото и видео: в Великобритании прогремел мощный взрыв, пострадали более 30 человек
26. март 2017 10:14
В городе Нью-Ферри (графство Мерсисайд) произошел взрыв, в результате которого было разрушено одно здание, а также пострадали более 30 человек, передает The Mirror.
Инцидент произошел в китайском ресторане и танцевальной студии, здание было полностью уничтожено, пишет Rus.Tvnet.
По предварительным данным причиной взрыва могла стать утечка газа.
New Ferry explosion scene..... pic.twitter.com/4QfzhZVKT0— YogaMatt79 (@YogaMatt79) 25 марта 2017 г.
Multiple injuries reported in Islington, London as car 'drives on pavement' hitting many people. pic.twitter.com/8hmZf25HGW— BREAKING.UK (@BreakingDotUK) 25 марта 2017 г.