Фото и видео: в Великобритании прогремел мощный взрыв, пострадали более 30 человек

Инцидент произошел в китайском ресторане и танцевальной студии, здание было полностью уничтожено, пишет Rus.Tvnet.

По предварительным данным причиной взрыва могла стать утечка газа.

Multiple injuries reported in Islington, London as car 'drives on pavement' hitting many people. pic.twitter.com/8hmZf25HGW