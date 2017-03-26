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Фото и видео: в Великобритании прогремел мощный взрыв, пострадали более 30 человек

Rus.Postimees.ee
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Английская полиция. Иллюстративное фото. | ФОТО: AFP / Scanpix

В городе Нью-Ферри (графство Мерсисайд) произошел взрыв, в результате которого было разрушено одно здание, а также пострадали более 30 человек, передает The Mirror.

Инцидент произошел в китайском ресторане и танцевальной студии, здание было полностью уничтожено, пишет Rus.Tvnet.

По предварительным данным причиной взрыва могла стать утечка газа.

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