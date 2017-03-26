СМИ: канадские ВВС будут патрулировать воздушное пространство Европы

По его данным, канадская военная авиация разместится в Исландии и начнет патрулирование без боекомплекта уже с конца мая текущего года. Других подробностей пока не сообщается.

Канадские военные должны прибыть в Латвию в мае 2017 года, где будет сформирован батальон НАТО, в который также войдут представители Албании, Италии, Латвии, Польши и Словении. Его численность составит 1 тыс. военнослужащих, 450 из которых - канадцы.

В начале марта в министерстве национальной обороны Канады сообщили, что разместят в этой прибалтийской стране военных специалистов по кибербезопасности для борьбы с дезинформацией и защиты своих компьютерных сетей от предполагаемых кибератак со стороны хакеров из России.

Отмечалось, что военнослужащие из Канады опасаются российских хакеров, которые, с их точки зрения, могут "путем дезинформации создать напряженность между ними и местным населением". Помимо этого, такие действия канадских военных направлены на защиту от кибернападений со стороны таких террористических группировок, как "Исламское государство" и "Аль-Каида".