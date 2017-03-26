Вдова Лембита Ульфсака: мы прозевали его рак

"О муже мне говорить очень тяжело и больно, - вздохнула в трубку вдова актера Эпп Ульфсак во время интервью для "Экспресс газеты". - У него был рак, спохватились мы поздно. Лечился Лембит у нас, в Эстонии. Тут отличные врачи, не хуже, чем в Израиле или США, но сделать ничего уже было нельзя. Похороним его на семейном кладбище. На прощание смогут только родные и близкие прийти. Муж хоть и был известным артистом, но до конца оставался очень скромным человеком. Недавно сыграл спектакль в последний раз (он работал в Эстонском драматическом театре. - Г. У.), поклонился сцене и ушел с нее навсегда. Конечно, он знал свой диагноз".

Лембит Ульфсак умер в возрасте 69 лет 22 марта 2017 года.

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