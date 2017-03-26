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Истребители НАТО будут четыре дня тренироваться в небе над Эстонией

BNS
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Истребитель Eurofighter Typhoon, фото иллюстративное. | ФОТО: AFP / Scanpix

На предстоящей рабочей неделе в понедельник, вторник, среду и пятницу дислоцированные на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter совершат тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии.

Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил BNS главный штаб Сил обороны.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов, полеты согласованы с авиадепартаментом и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО с 29 марта 2004 года в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы

ВВС Германии приступили к охране воздушного пространства Балтийских стран 31 августа. На авиабазе Шяуляй в Литве с 5 января дислоцирован авиаотряд Королевских ВВС Нидерландов, использующий истребители F-16.

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