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Стрельба в ночном клубе США: один человек погиб, 14 ранены

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь США. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix/AP

Сегодня в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Огайо ранения получили не менее 14 человек и погиб один, сообщает американская радиостанция WLWT.

Стрельба произошла в американском городе Цинциннати в ночном клубе "Камео". Другие подробности пока не приводятся.

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