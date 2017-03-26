Стрельба в ночном клубе США: один человек погиб, 14 ранены

Стрельба в ночном клубе США: один человек погиб, 14 раненыRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 26. март 2017 12:05Скорая помощь США. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix/APСегодня в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Огайо ранения получили не менее 14 человек и погиб один, сообщает американская радиостанция WLWT.Стрельба произошла в американском городе Цинциннати в ночном клубе "Камео". Другие подробности пока не приводятся.клуб стрельба сшаПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ