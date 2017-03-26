Полиция призывает пассажиров общественного транспорта позаботиться о своей безопасности

В этом году вновь участились несчастные случаи в общественном транспорте, когда пассажиры из-за опасного маневра или резкого торможения транспорта получают травмы при падении. В 2017 году уже пострадали десятки людей, что больше, чем за тот же период прошлого года.

Большинство несчастных случаев происходит в автобусах и среди пострадавших в основном женщины старше 50 лет. Для того, чтобы повысить осведомленность пассажиров и уберечь от несчастных случаев, в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях развешаны новые уже знакомые многим наклейки с надписью «Береги себя! Держись крепко!».

По словам руководителя центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, цель кампании — напомнить людям, что держась за поручень, можно избежать несчастного случая: «В городском движении часто складываются ситуации, в которых транспортное средство вынуждено во избежании столкновения резко затормозить или совершить маневр. Поэтому в автобусе, троллейбусе и трамвае необходимо всегда держаться за поручни, чтобы избежать травм».

Кампания впервые прошла осенью 2015 года. Сейчас она вновь организована, поскольку старые наклейки потеряли презентабельный вид, а статистика показывает, что проблема не исчезла.

С 2014 года в общественном транспорте из-за падения в Эстонии пострадали 221 человек, из которых 172 в Таллинне.