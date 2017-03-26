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В Конго обезглавили 40 полицейских

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Stringer/Reuters/Scanpix

Правоохранители попали в засаду между населенными пунктами Тшикапа в Кананга.

В Демократической Республике Конго боевики группировки Камуина Нсапу атаковала местную полицию. В результате нападения 40 силовиков оказались обезглавлены, пишет "Корреспондент" со ссылкой на Reuters.

Боевики устроили засаду на полицейских, когда те ехали по дороге между населенными пунктами Тшикапа и Кананга.

"Боевики захватили их и обезглавили около 40 человек", – сообщил представитель местных властей Франсуа Каламба.

Он отметил, что шестерых силовиков пощадили лишь потому, что они знали местный язык.

Боевики, большинство из которых были вооружены лишь мачете, забрали у полицейских оружие и автомобили.

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