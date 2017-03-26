Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Шокирующее видео: туалет обрушился за мгновение до того, как туда зашли дети

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: скриншот

В Сети появилась запись, сделанная видеорегистратором автолюбителя из Казахстана. На кадрах ролика видно, как машина подъезжает к общественному туалету, расположенному неподалеку от дороги.

Строение приставляет собой одноэтажное сооружение из белых блоков. Как только автомобиль подъезжает к туалету, он складывается, как карточный домик — молниеносно, кирпичик за кирпичиком, пишет портал "Сегодня".

По словам автора ролика, в момент ЧП рухнувший туалет собирались посетить дети.

Наверх