Шокирующее видео: туалет обрушился за мгновение до того, как туда зашли дети
26. март 2017 13:02
В Сети появилась запись, сделанная видеорегистратором автолюбителя из Казахстана. На кадрах ролика видно, как машина подъезжает к общественному туалету, расположенному неподалеку от дороги.
Строение приставляет собой одноэтажное сооружение из белых блоков. Как только автомобиль подъезжает к туалету, он складывается, как карточный домик — молниеносно, кирпичик за кирпичиком, пишет портал "Сегодня".
По словам автора ролика, в момент ЧП рухнувший туалет собирались посетить дети.