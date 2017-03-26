Шокирующее видео: туалет обрушился за мгновение до того, как туда зашли дети

Строение приставляет собой одноэтажное сооружение из белых блоков. Как только автомобиль подъезжает к туалету, он складывается, как карточный домик — молниеносно, кирпичик за кирпичиком, пишет портал "Сегодня".

По словам автора ролика, в момент ЧП рухнувший туалет собирались посетить дети.