Анвельт: высылка - лучший способ смягчить миграционный кризис

По словам министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта, для функционирования миграционной политики требуется привести в порядок систему высылки граждан других государств, поскольку именно подобная действующая система позволит наилучшим образом смягчить миграционный кризис.
"Очень хорошо, что Европейская Комиссия выдвинула предложение дополнить программу единой политики высылки граждан других государств и незаконно находящихся в стране лиц. Если мы не проведем политические дебаты на уровне ЕС, ситуация не улучшится,- сообщил Анвельт в пресс-релизе МВД.- Мы должны были бы занять более жесткие позиции в сотрудничестве по этой теме с третьими странами и быть готовым в случае необходимости применять санкционные методы. Именно подобная действующая система позволит наилучшим образом смягчить миграционный кризис, поскольку так мы опровергнем миф о том, что Европа принимает всех подряд, в том числе и тех, кто не нуждается в защите".
Правительство Эстонии на минувшей неделе одобрило положение о том, что для Эстонии в числе прочего важно, чтобы у ЕС была единая и действенная политика относительно высылки мигрантов. В то же время правительство считает, что ЕС следовало бы занимать более жесткие позиции в сотрудничестве по этой теме с третьими странами и быть готовым в случае необходимости применять санкционные методы в отношении тех государств, которые не принимают обратно своих граждан или не исполняют договор о взаимной высылке.
На встрече, которая будет проходить в Брюсселе в понедельник и вторник, будет рассматриваться внедрение проекта реформы политики предоставления убежищ, а также системы въезда в государство и выезда из него (EES), будет также обсуждаться внедрение методов реализации миграционной программы ETIAS, в том числе внешние аспекты миграционной политики.
Министры стран ЕС обсудят также возможности повышения действенности политики высылки, деятельность европейского департамента охраны границ и побережий и работу сети оповещения относительно радикализации.