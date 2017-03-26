Анвельт: высылка - лучший способ смягчить миграционный кризис

"Очень хорошо, что Европейская Комиссия выдвинула предложение дополнить программу единой политики высылки граждан других государств и незаконно находящихся в стране лиц. Если мы не проведем политические дебаты на уровне ЕС, ситуация не улучшится,- сообщил Анвельт в пресс-релизе МВД.- Мы должны были бы занять более жесткие позиции в сотрудничестве по этой теме с третьими странами и быть готовым в случае необходимости применять санкционные методы. Именно подобная действующая система позволит наилучшим образом смягчить миграционный кризис, поскольку так мы опровергнем миф о том, что Европа принимает всех подряд, в том числе и тех, кто не нуждается в защите".

Правительство Эстонии на минувшей неделе одобрило положение о том, что для Эстонии в числе прочего важно, чтобы у ЕС была единая и действенная политика относительно высылки мигрантов. В то же время правительство считает, что ЕС следовало бы занимать более жесткие позиции в сотрудничестве по этой теме с третьими странами и быть готовым в случае необходимости применять санкционные методы в отношении тех государств, которые не принимают обратно своих граждан или не исполняют договор о взаимной высылке.

На встрече, которая будет проходить в Брюсселе в понедельник и вторник, будет рассматриваться внедрение проекта реформы политики предоставления убежищ, а также системы въезда в государство и выезда из него (EES), будет также обсуждаться внедрение методов реализации миграционной программы ETIAS, в том числе внешние аспекты миграционной политики.

Министры стран ЕС обсудят также возможности повышения действенности политики высылки, деятельность европейского департамента охраны границ и побережий и работу сети оповещения относительно радикализации.