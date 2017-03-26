Делегация Рийгикогу посетит Украину

"Украина выразила желание интегрироваться в ЕС и начала проводить для этого обширные политические и экономические реформы», - сообщил Витсут в пресс-релизе. В качестве примера он привел то, как Украина выполнила требования для установления безвизового въезда ее граждан в ЕС. 2 марта послы ЕС от имени совета утвердили соглашение, которое позволяет гражданам Украины находиться в ЕС в течение 90 дней в течение периода в 180 дней. Постановление далее будет представлено затем на принятие советом.

В поездке делегации Рийгикогу в Киев будут сопровождать бизнесмены для развития двухсторонних экономических отношений на политическом уровне. В программе поездки встречи с коллегами из Верховной Рады .

Украина как целевое государство по инвестициям стояла в прошлом году в рейтинге Эстонии на пятом месте.