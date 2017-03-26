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Пожар в Мустамяэ: женщина оказалась в огненной ловушке

Добавлены фото и видео!

Rus.Postimees.ee
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Сегодня в одной из квартир в Таллинне произошел пожар, в результате которого пострадала пожилая женщина.

В 11.19 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне из окна одной из квартир дома на Кадака-теэ идет дым.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что в квартире находится пожилая женщина, которая укрылась от огня в одной из комнат и не могла самостоятельно выбраться.

Спасатели вынуждены были взломать дверь, чтобы добраться до женщины. Пострадавшая была передана скорой помощи и доставлена в больницу для проверки здоровья.

Пожар был в одной комнате и его удалось локализовать в 11.44.

Квартира пострадала от воды и дыма.

Причины возгорания будут выяснены в ходе расследования.

В квартире также проживает пожилой мужчина, который во время пожара был в магазине.

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