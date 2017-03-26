В Москве потребовали наказать сторонников Навального за зеленолицую «Родину-мать»

"Мы собрались в Москве, возле Генпрокуратуры России. Требуем найти и наказать тех, кто организовал осквернение монумента "Родина-мать зовет!", - сказал журналистам в воскресенье один из организаторов акции, в которой, по его данным, приняли участие около 50 человек, сообщает Интерфакс.

На плакатах, которые держали участники акции написано: "Найти и наказать организаторов акции по осквернению монумента! Родина-мать зовет!"; "Требуем защитить память о Подвиге нашего народа!". Активисты скандировали: "Найти и наказать! Навального - к ответу!".

Как сообщалось ранее, перед открытием штаба оппозиционера Навального в Волгограде его сторонники выложили в соцсетях обработанную в фотошопе фотографию "Родины-матери" с разукрашенным зеленой краской лицом и рукой. После этого группа жителей города потребовала извинений у оппозиционера. Перед его штабом произошла потасовка.

Позднее обработанное фото было удалено из официального паблика сторонников Навального и был написан пост с извинениями.