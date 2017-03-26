Фото и видео: загорелась стена здания горуправы Кристийне
26. март 2017 14:35
В Таллинне сегодня загорелась стена горуправы Кристийне, пожар начался с мусорного ящика.
Центр тревоги в 11.25 получил сообщение, что возле здания на улице Эндла, 45 в Таллинне горит мусорный ящик и огонь перекинулся на стену дома.
Возле торгового центра Kristiine загорелась стена горуправы Кристийне. Спасатели быстро прибыли на место пожара и не дали огню далее распространится на здание.
К 12 часам пожар уже был потушен.