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Фото и видео: загорелась стена здания горуправы Кристийне

Rus.Postimees.ee
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В Таллинне сегодня загорелась стена горуправы Кристийне, пожар начался с мусорного ящика.

Центр тревоги в 11.25 получил сообщение, что возле здания на улице Эндла, 45 в Таллинне горит мусорный ящик и огонь перекинулся на стену дома.

Возле торгового центра Kristiine загорелась стена горуправы Кристийне. Спасатели быстро прибыли на место пожара и не дали огню далее распространится на здание.

К 12 часам пожар уже был потушен.

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