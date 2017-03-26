В Москве на могиле дочери нашли тело помощника депутата Госдумы

По словам источника, рядом с телом нашли предсмертную записку, в которой мужчина просил никого не винить в его смерти. Рядом также нашли пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, сообщает портал Newsru.com.

По информации СМИ, погибший работал помощником депутата Госдумы.