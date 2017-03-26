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В Москве на могиле дочери нашли тело помощника депутата Госдумы

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото | ФОТО: Mihkel Maripuu

На Котляковском кладбище в Москве обнаружили тело мужчины рядом с могилой его дочери, сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах столицы.

По словам источника, рядом с телом нашли предсмертную записку, в которой мужчина просил никого не винить в его смерти. Рядом также нашли пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, сообщает портал Newsru.com.

По информации СМИ, погибший работал помощником депутата Госдумы.

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