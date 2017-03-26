В Москве задержали Алексея Навального

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Навальный вышел на площадь и сразу был задержан сотрудниками полиции. Вместе с Навальным были задержаны еще несколько человек.

В Москве в преддверии шествия против коррупции центр города наводнили силовики: полицейские, сотрудники ОМОН, кинологи, в переулках - готовые отвозить протестующих в ОВД автозаки и техника, призванная в случае чего блокировать проход по улицам, сообщает Newsru.com.

В регионах акции "Он нам не Димон" собирали сотни и тысячи человек, в большинстве городов - единичные задержания, но в целом в полицию забрали десятки человек.

Митинги 26 марта организованы в десятках городов по следам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных богатствах премьера России Дмитрия Медведева. Во многих городах, включая Москву, они не были разрешены местными властями.