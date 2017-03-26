Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В Москве задержали Алексея Навального

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Задержание Алексея Навального. | ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS/Scanpix

Оппозиционер Алексей Навальный задержан полицией на Триумфальной площади в центре Москвы, передает ТАCС.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Навальный вышел на площадь и сразу был задержан сотрудниками полиции. Вместе с Навальным были задержаны еще несколько человек.

В Москве в преддверии шествия против коррупции центр города наводнили силовики: полицейские, сотрудники ОМОН, кинологи, в переулках - готовые отвозить протестующих в ОВД автозаки и техника, призванная в случае чего блокировать проход по улицам, сообщает Newsru.com.

В регионах акции "Он нам не Димон" собирали сотни и тысячи человек, в большинстве городов - единичные задержания, но в целом в полицию забрали десятки человек.

Митинги 26 марта организованы в десятках городов по следам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных богатствах премьера России Дмитрия Медведева. Во многих городах, включая Москву, они не были разрешены местными властями.

Наверх