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Новым председателем партии «Зеленые Эстонии» стала Зюлейха Измайлова

Rus.Postimees.ee
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Зюлейха Измайлова | ФОТО: Erlend Štaub

В субботу, 25 марта, состоялся съезд партии "Зеленые Эстонии", на котором новым лидером этой политической силы была избрана Зюлейха Измайлова.

"Я была не единственным кандидатом на пост председателя партии. Свою кандидатуру выставил и прежний лидер Александер Лаане", - сказала Измайлова, до этого занимавшая должность вице-председателя партии, в интервью корреспонденту rus.err.ee.

Теперь Лаане стал вице-председателем, еще одним зампредом остался Андрей Гудим.

По словам Измайловой, "Зеленые" намерены выйти со своим списком в Таллинне.

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