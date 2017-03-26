Новым председателем партии «Зеленые Эстонии» стала Зюлейха Измайлова

"Я была не единственным кандидатом на пост председателя партии. Свою кандидатуру выставил и прежний лидер Александер Лаане", - сказала Измайлова, до этого занимавшая должность вице-председателя партии, в интервью корреспонденту rus.err.ee.

Теперь Лаане стал вице-председателем, еще одним зампредом остался Андрей Гудим.

По словам Измайловой, "Зеленые" намерены выйти со своим списком в Таллинне.