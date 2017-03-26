Проект в Финляндии: заключенные читают сказки своим детям

Для Юкки (имя изменено), отбывающего срок в тюрьме города Турку, очень важно то, что он имеет возможность читать сказки своим детям, пишет Yle. "Конечно, тяжело быть в разлуке с близкими, поэтому хорошо, что нам дали такую возможность", - считает Юкка.

Работник городской библиотеки Ирмели Малка-Каннисто регулярно посещает девять тюрем в Южной и Западной Финляндии. На сегодняшний день уже 80 заключенных записали видео-сказки для своих родных. Заключенные с энтузиазмом откликнулись на предоставленную возможность, так как контакты с семьей ограничены.

Заключенные начитывают сказки на планшет. Видео записывают на флешку, которую затем отправляют семье заключенного.

Йессе (имя изменено) начитал уже три сказки: "Это дает мне возможность поддерживать хоть какую-то связь с ребенком. Понятно, что физически я не могу с ним находиться, но сказки помогают ребенку на забывать меня".