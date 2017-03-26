Россия потребует провести расследование убийства Дмитрия Ганина

"К сожалению, приходится констатировать, что правоохранительные органы Эстонии продолжают бездействовать – расследование не сдвинулось с "мертвой точки", несмотря на наши неоднократные требования и призывы. Запросы Следственного комитета России эстонским властям об оказании правовой помощи по возбужденному в нашей стране уголовному делу об убийстве Дмитрия Ганина также игнорируются", — сказала Захарова.

Она отметила, что в Москве считают этот вопрос принципиальным. "Не намерены отступать – будем и далее решительно добиваться от Таллинна доведения дела Дмитрия Ганина до конца, выявления и справедливого наказания виновных", — сказала официальный представитель МИД РФ.