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Россия потребует провести расследование убийства Дмитрия Ганина

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Rus.Postimees.ee
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Похороны Дмитрия Ганина. | ФОТО: Райго Паюла

Москва намерена решительно добиваться от Таллинна доведения до конца дела об убийстве в 2007 году гражданина РФ Дмитрия Ганина, выявления и наказания виновных, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, который цитирует РИА Новости.

"К сожалению, приходится констатировать, что правоохранительные органы Эстонии продолжают бездействовать – расследование не сдвинулось с "мертвой точки", несмотря на наши неоднократные требования и призывы. Запросы Следственного комитета России эстонским властям об оказании правовой помощи по возбужденному в нашей стране уголовному делу об убийстве Дмитрия Ганина также игнорируются", — сказала Захарова.

Она отметила, что в Москве считают этот вопрос принципиальным. "Не намерены отступать – будем и далее решительно добиваться от Таллинна доведения дела Дмитрия Ганина до конца, выявления и справедливого наказания виновных", — сказала официальный представитель МИД РФ.

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