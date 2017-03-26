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Майлис Репс не верит, что Эдгар Сависаар будет баллотироваться на местных выборах

Rus.Postimees.ee
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Министр образования и науки Майлис Репс. | ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Вице-председатель Центристской партии Майлис Репс не верит, что бывший лидер центристов Эдгар Сависаар будет баллотироваться на предстоящих осенью муниципальных выборах.

В передаче Vikerraadio "Самост и Румм" выступавшая в качестве приглашенной ведущей Майлис Репс сказала, что в случае Сависаара участие в выборах значит, что ему придется и дальше быть вовлеченным в судебный процесс, сообщает Rus.Err.

"Он не может сообщать судебным органам, что его здоровье не позволяет ему выходить из дома и участвовать в процессе, и одновременно говорить, что в политике он активен и поэтому выдвигает свою кандидатуру", - подчеркнула Репс.

Министр образования и науки отметила, что Сависаару, долгое время находившемуся на виду, трудно принять решение полностью отказаться от политической деятельности. "И все же весьма вероятно, по крайней мере я бы предположила, что он не будет баллотироваться осенью ни в Ласнамяэ, ни где-нибудь еще", - сказала Репс.

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