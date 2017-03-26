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Фото: в Конью пожар уничтожил курятник и его обитателей

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Päästeamet

В Ида-Вирумаа в Тойла, в деревне Конью вчера вечером в курятнике произошел пожар, находящиеся в помещении десять кур погибли.

Центр тревоги получил вызов в деревню Конью в 19.15, сообщает Postimees.

Когда на место прибыли спасатели, горело здание в 350 квадратных метров, чердак и крыша были уже частично разрушены. В помещении были десять кур, которых не удалось спасти.

Пожар был локализован в 21.54 и полностью потушен в 23.02. Здание получило серьезные повреждения.

Сегодня здание вновь стало дымиться и спасатели получили в 13.59 новый вызов в деревню Конью. Огонь был ликвидирован в 14.38.

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