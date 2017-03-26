Фото: в Конью пожар уничтожил курятник и его обитателей
26. март 2017 16:19
В Ида-Вирумаа в Тойла, в деревне Конью вчера вечером в курятнике произошел пожар, находящиеся в помещении десять кур погибли.
Центр тревоги получил вызов в деревню Конью в 19.15, сообщает Postimees.
Когда на место прибыли спасатели, горело здание в 350 квадратных метров, чердак и крыша были уже частично разрушены. В помещении были десять кур, которых не удалось спасти.
Пожар был локализован в 21.54 и полностью потушен в 23.02. Здание получило серьезные повреждения.
Сегодня здание вновь стало дымиться и спасатели получили в 13.59 новый вызов в деревню Конью. Огонь был ликвидирован в 14.38.
Tulekahju likvideeriti kell 14.38ks. Fotod sündmuskohalt.#Konju pic.twitter.com/qhVXJhrcdC— Päästeamet (@paasteamet) March 26, 2017