Фото: в Конью пожар уничтожил курятник и его обитателей

Центр тревоги получил вызов в деревню Конью в 19.15, сообщает Postimees.

Когда на место прибыли спасатели, горело здание в 350 квадратных метров, чердак и крыша были уже частично разрушены. В помещении были десять кур, которых не удалось спасти.

Пожар был локализован в 21.54 и полностью потушен в 23.02. Здание получило серьезные повреждения.

Сегодня здание вновь стало дымиться и спасатели получили в 13.59 новый вызов в деревню Конью. Огонь был ликвидирован в 14.38.