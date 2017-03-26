Картина дня: откровения вдовы Ульфсака, призыв полиции и антикоррупционные акции в России

Вдова Лембита Ульфсака: мы прозевали его рак

Эстонский актер, сыгравший множество ролей - от Тиля до Паганеля, понимал, что умирает. Читать далее...

Пожар в Мустамяэ

Сегодня в одной из квартир в Таллинне произошел пожар, женщина оказалась в огненной ловушке. Читать далее...

Антикоррупционные акции в России

Оппозиционер Алексей Навальный задержан полицией на Триумфальной площади в центре Москвы. Читать далее...

Летнее время

В ночь на воскресенье, 26 марта, Эстония перешла на летнее время. Читать далее...

«Береги себя! Держись крепко!»

Полиция призывает пассажиров общественного транспорта позаботиться о своей безопасности. Читать далее...

Единый дорожный сбор

Еврокомиссия планирует ввести дорожные сборы на всех автодорогах в странах Евросоюза. Читать далее...

Новые санкции США

Американское правительство приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций. Читать далее...