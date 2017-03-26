Картина дня: откровения вдовы Ульфсака, призыв полиции и антикоррупционные акции в России

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Вдова Лембита Ульфсака: мы прозевали его рак
Эстонский актер, сыгравший множество ролей - от Тиля до Паганеля, понимал, что умирает. Читать далее...
Пожар в Мустамяэ
Сегодня в одной из квартир в Таллинне произошел пожар, женщина оказалась в огненной ловушке. Читать далее...
Антикоррупционные акции в России
Оппозиционер Алексей Навальный задержан полицией на Триумфальной площади в центре Москвы. Читать далее...
Летнее время
В ночь на воскресенье, 26 марта, Эстония перешла на летнее время. Читать далее...
«Береги себя! Держись крепко!»
Полиция призывает пассажиров общественного транспорта позаботиться о своей безопасности. Читать далее...
Единый дорожный сбор
Еврокомиссия планирует ввести дорожные сборы на всех автодорогах в странах Евросоюза. Читать далее...
Новые санкции США
Американское правительство приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций. Читать далее...