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В Петербурге на митинг против коррупции пришли до 10 000 человек

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Rus.Postimees.ee
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Правоохранительные органы в Москве. | ФОТО: ALEKSANDER ZEMLIANITŠENKO/AP/SCANPIX

В Петербурге на митинг против коррупции пришли до 10 тысяч человек. Он проходит на Марсовом поле, куда продолжают прибывать сторонники оппозиционера Алексея Навального, сообщает "Фонтанка".

Свою акцию по защите традиционных ценностей пытались организовать активисты НОДа, однако они буквально растворились в толпе, поскольку их насчитывается не более двух десятков человек, сообщает Newsru.com.

Импровизированной сценой для сторонников Навального стал мемориал памяти Жертв революции. Полицейские попытались убрать людей с памятника, однако толпа помешала им это сделать. Люди скандировали "Сами вы держитесь!" и другие лозунги.

"Дождь" сообщает, что часть протестующих двинулась на Дворцовую площадь. В Петербурге акция не согласована, и это грозит людям задержаниями.

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