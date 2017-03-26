В Петербурге на митинг против коррупции пришли до 10 000 человек

Свою акцию по защите традиционных ценностей пытались организовать активисты НОДа, однако они буквально растворились в толпе, поскольку их насчитывается не более двух десятков человек, сообщает Newsru.com.

Импровизированной сценой для сторонников Навального стал мемориал памяти Жертв революции. Полицейские попытались убрать людей с памятника, однако толпа помешала им это сделать. Люди скандировали "Сами вы держитесь!" и другие лозунги.

"Дождь" сообщает, что часть протестующих двинулась на Дворцовую площадь. В Петербурге акция не согласована, и это грозит людям задержаниями.