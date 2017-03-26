У олигарха Михаила Прохорова в Куршевеле украли шубы на 100 000 евро

Во время ограбления в доме находился человек из числа обслуживающего персонала. Сами налетчики остаются на свободе, сообщает портал Lenta.ru.

Преступление было совершено в ночь на 19 марта. Предполагаемых преступников запечатлела камера видеонаблюдения — это двое мужчин. Расследование ведут куршевельские жандармы и их коллеги из города Альбервиль.