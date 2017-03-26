Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Видео: взбесившийся эскалатор покалечил 18 человек

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Эскалатор. Снимок иллюстративный. | ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

В Гонконге в торговом центре Langham Place сломался эскалатор, в результате чего пострадали около двух десятков людей. Об этом сообщает телеканал RTHK.

«По меньшей мере 18 человек получили ранения в субботу из-за неисправности эскалатора в торговом центре Langham Place в районе Монгкок», - сказано в сообщении, которое приводит Русский TVNET.

Как рассказали телеканалу очевидцы, 40-метровый эксалатор внезапно увеличил скорость почти вдвое, а затем начал двигаться в обратном направлении. В результате ЧП многие люди упали и получили травмы.

Наверх