Видео: взбесившийся эскалатор покалечил 18 человек

«По меньшей мере 18 человек получили ранения в субботу из-за неисправности эскалатора в торговом центре Langham Place в районе Монгкок», - сказано в сообщении, которое приводит Русский TVNET.

Как рассказали телеканалу очевидцы, 40-метровый эксалатор внезапно увеличил скорость почти вдвое, а затем начал двигаться в обратном направлении. В результате ЧП многие люди упали и получили травмы.