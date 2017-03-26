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В офисе ФБК обыски по статье об экстремизме

Всех сотрудников увезли в ОВД

Rus.Postimees.ee
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Антикоррупционная акция в Москве. | ФОТО: ALEKSANDER ZEMLIANITŠENKO/AP/SCANPIX

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального проходят обыски в связи с возможным возбуждением дела по статье 282 - о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом в Twitter сообщил глава ФБК Роман Рубанов.

"Интерфаксу" сотрудник ФБК Леонид Волков уточнил, что обыски проходят в рамках доследственной проверки, сообщает портал Newsru.com.

Ранее ФБК организовал YouTube-трансляцию воскресных митингов протеста против коррупции. После этого офисы обследовала полиция, искавшая там бомбу. Трансляцию пришлось прервать.

Затем сотрудников ФБК погрузили в автобус и повезли в полицию. Рубанов сообщил, что его везут в ОВД "Даниловский".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что статью 282 вменяют Леониду Волкову. Глава штаба Навального полдня вел YouTube-трансляцию из офиса.

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