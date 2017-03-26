Глава МИД Украины пожаловался в The Guardian на Россию

По его словам, Запад не должен доверять России, которая «уважает только силу и с ней нужно общаться только с позиции силы и международной солидарности», сообщает портал Газета.ru.

Климкин также обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот якобы хочет построить «новую Российскую империю».

При этом глава украинского МИДа уверен, что Россия представляет «наибольшую угрозу для безопасности и единства Запада с 1945 года», поэтому «никаких разговоров об отмене санкций не может быть», пока Россия не будет следовать международному праву.