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Глава МИД Украины пожаловался в The Guardian на Россию

Rus.Postimees.ee
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Павел Климкин. | ФОТО: Scanpix

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей статье для The Guardian призвал вести диалог с Россией только с позиции силы.

По его словам, Запад не должен доверять России, которая «уважает только силу и с ней нужно общаться только с позиции силы и международной солидарности», сообщает портал Газета.ru.

Климкин также обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот якобы хочет построить «новую Российскую империю».

При этом глава украинского МИДа уверен, что Россия представляет «наибольшую угрозу для безопасности и единства Запада с 1945 года», поэтому «никаких разговоров об отмене санкций не может быть», пока Россия не будет следовать международному праву.

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