Департамент нашел способ избежать некачественного ремонта совершивших ДТП автомобилей

«Пострадавшие в аварии автомобили с помощью страховых фирм тщательно ремонтируются. Проблемы возникают с автомобилями, на которых совершили аварию», - сказал руководитель технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра.

По его словам, такие транспортные средства ремонтируют некачественно, зачастую экономя на ремонте. Во многих случаях эти автомобили позже выставляют на продажу. В итоге новый владелец получает красивую машину, в которой, например, могут отсутствовать подушки безопасности или конструкция которой может быть повреждена.

Вахтра говорит, что департамент видит решение проблемы в том, чтобы ремонтировать такие автомобили в проверенных мастерских. «План заключается в том, чтобы направлять автомобили, сильно пострадавшие во время аварии в признанные мастерские, которые гарантируют тщательное восстановление транспортного средства», - отметил он.

Глава Фонда дорожного страхования Март Эссе необходимости в этом шаге не видит. «Полный контроль осуществлять нереально, это и не разумно», - уверен он.

По его словам, основные проблемы возникают с автомобилями, которые импортируют в Эстонию в аварийном состоянии и ремонтируют на месте и с автомобилями, которые после аварии ремонтируют за рубежом.

Эссе считает, что если согласно новому плану эти автомобили проверять не будут, то сам план не имеет смысла.

По словам главы Фонда дорожного страхования, есть и другой способ избежать неприятностей при покупке автомобиля. Его всегда можно проверить на страничке самого фонда, чтобы узнать попадало ли транспортное средство в Эстонии в аварию или нет.