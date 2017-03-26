Случай в Кохтла-Ярве: полицейский ничего не слышал о мартовских депортациях (видео)

«Нас было девять человек», - сказал Притс, добавив, что когда они зажгли свечи, то к ним подошел молодой полицейский, который попросил показать разрешение на проведение мероприятия. Разрешение у собравшихся было, сообщает телеканал TV3.

«Когда мы рассказали молодому полицейскому, что здесь происходит, то он ответил, что ничего не знает об этой памятной дате, - сказал Притс, - И у меня сразу стал ком в горле. Как такое возможно – он закончил здесь школу, выучился на полицейского и он ничего не знает об этом дне».