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Случай в Кохтла-Ярве: полицейский ничего не слышал о мартовских депортациях (видео)

Rus.Postimees.ee
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Свечи в память о жертвах мартовских депортаций. | ФОТО: Margus Ansu

По словам члена правления организации Memento в Алутагузе Лембита Притса, вчера в Кохтла-Ярве произошел неприятный случай, когда к группе людей, желающих почтить память жертв мартовских депортаций, подошел местный полицейский.

«Нас было девять человек», - сказал Притс, добавив, что когда они зажгли свечи, то к ним подошел молодой полицейский, который попросил показать разрешение на проведение мероприятия. Разрешение у собравшихся было, сообщает телеканал TV3.

«Когда мы рассказали молодому полицейскому, что здесь происходит, то он ответил, что ничего не знает об этой памятной дате, - сказал Притс, - И у меня сразу стал ком в горле. Как такое возможно – он закончил здесь школу, выучился на полицейского и он ничего не знает об этом дне».

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