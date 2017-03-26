Как это было: на фоне Пушкина снимаются протесты

Почти 10 000 участников и более 500 задержанных — вот итог протестной акции в центре Москвы, инициированной известным оппозиционером и борцом с коррупцией Алексеем Навальным. Впервые за последние годы большинство участников составляла молодежь, а полиция оказалась не готова к немедленному пресечению несанкционированной акции.
„Граждане, в этот весенний выходной день вы можете выразить вашу гражданскую позицию на площадке в парке «Сокольники» - всего несколько остановок на метро.” Капитан полиции напрасно повторял эту фразу в мегафон, стоя на Пушкинской площади. Толпа сторонников Алексея Навального явно была не настроена куда-либо ехать.
Большинство не собирались вообще куда-то идти, хотя изначально протестная акция предполагала мирную прогулку по тротуарам Тверской улицы — по мысли Навального, людская масса должна была двигаться по кругу от Белорусского вокзала до Охотного Ряда и обратно, демонстрируя свое неприятие коррупции. Символом коррупции Навальный в своем последнем расследовании сделал премьер-министра Дмитрия Медведева. У главы российского правительства, судя по инфоормации, приведенной в распространяемом в интернете фильме возглавляемого Навальным «Фонда борьбы с коррупцией», оказалось немало обеспеченных друзей, которые дарят Дмитрию Медведеву земельные участки, дома, похожие на замки, виноградники в Италии и даже почему-то кроссовки. Некоторые протестующие пришли на акцию со старыми кроссовками, перекинутыми через плечо. В интернете мероприятие получило хэштег #онвамнедимон.
Аналогичные акции планировались почти в сотне российских городов, в подавляющем большинстве случаев власти ожидаемо отказались их согласовать. Не стала исключением и Москва. Столичные чиновники отказались перекрыть по просьбе сторонников Навального Тверскую улицу, но не предложили альтернативного места проведения акции в установленные законом сроки. Поэтому организатор протеста заявил, что будет считать согласованным изначально заявленное инициаторами акции место. Тем, кто будет задержан полицией, Навальный в своем блоге пообещал защиту в Европейском суде по правам человека. Сам он таким образом уже выигрывал дела у российских властей.
По состоянию на вечер воскресенья Алексею Навальному имеет смысл готовиться к защите в Страсбурге интересов нескольких сотен россиян. Число задержанных в разных городах отличалось на порядки, но лидировала столица — в Москве только за первые два часа проведения акции было задержано более 200 человек. Сам Навальный был препровожден в автозак, как только появился на Тверской. По сообщениям полиции, ему грозит штраф за нарушение закона о митингах.
Однако порядка восьми тысяч его сторонников не прислушались к призывам капитана полиции разойтись и продолжали окружать плотной толпой памятник Пушкину в знак протеста против коррупции. Детали злоупотреблений, совершенных Дмитрием Медведевым, были известны далеко не всем из собравшихся. Кажется, не все даже посмотрели фильм-расследование упомянутого фонда. Но сомнений в виновности премьер-министра не было ни у кого.
Ветеран протестных акций Михаил Кригер, которого российские и иностранные журналисты привыкли видеть на всех мероприятиях оппозиции, громогласно заявлял, поворачиваясь то к одной, то к другой камере: «Бандиты и грабители просто так награбленное не отдают!» Людское море одобрительно гудело, однако других желающих дать интервью не находилось. Любое общение с прессой приковывало к такому правдолюбу внимание ОМОНа, и через несколько минут он уже сидел в автозаке.
На Пушкинской тем временем царила атмосфера легкого изумления. Протестующие — в основном молодежь, в том числе школьники — явно не предполагали, что их соберется так много (в группе мероприятия в Фейсбуке о своем участии заявили менее 5000 человек). Полиция также была удивлена количеству собравшихся, и поначалу даже не очень понимала, что делать.
«Работайте! Почему не работаете?» - то и дело раздавалось из раций разнообразных полицейских чинов. Попытка «поработать», то есть начать задерживать особо опасных, по мнению представителей власти, участников несанкционированной акции, поначалу обернулась полным провалом. Толпа, скандируя «Отпускай! Отпускай!», умудрилась отбить у полицейских одного из задержанных. Помятые служители порядка были вынуждены ретироваться к своим автобусам.
Однако с прибытием подкрепления в виде частей ОМОНа и Росгвардии стало понятно, что силы неравны. Построившись в шеренгу, сжимая в руках резиновые дубинки, омоновцы стали совершать рейды в толпу, всякий раз наугад выхватывая кого-либо из протестующих. Обычно объектами таких задержаний становились те, кто держал в руках плакаты или листовки, но вскоре для того, чтобы попасть в автозак, стало достаточно просто маленького российского флажка в руках. Затем принялись хватать всех, кто попадался под руку.
Несколько десятков метров от места задержания до полицейского автобуса группа захвата была вынуждена преодолевать под крики «Позор!» и в окружении телеоператоров. Задержанных уже не пытались отбивать: свои дубинки омоновцы использовали весьма активно. Обычные полицейские, выстроившись в живую цепь, стали постепенно выдавливать протестующих с площади.
Несколько часов руководство московской полиции не могло предоставить информацию о количестве задержанных. В итоге ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах ближе к вечеру сообщил, что в отделения внутренних дел были доставлены более 500 человек. Такой масштаб вызывает в памяти акцию на Болотной площади 6 мая 2012 года. Тогда нескольким десяткам задержанных были предъявлены обвинения не по административным, а по уголовным статьям. По «делу 6 мая» многие задержанные во время беспорядков (по мнению оппозиционеров — сознательно спровоцированных властями) получили реальные сроки.
Правда, в тот раз на Болотную выходил т. н. «актив» протестного движения. Сегодня же у памятника Пушкину обидные слова в адрес премьер-министра и власти в целом кричали, в основном, подростки, для которых подобный опыт выражения гражданской позиции был, скорее всего, первым в их жизни. Насколько это обстоятельство может оказаться смягчающим, будут решать московские суды.