Как это было: на фоне Пушкина снимаются протесты

„Граждане, в этот весенний выходной день вы можете выразить вашу гражданскую позицию на площадке в парке «Сокольники» - всего несколько остановок на метро.” Капитан полиции напрасно повторял эту фразу в мегафон, стоя на Пушкинской площади. Толпа сторонников Алексея Навального явно была не настроена куда-либо ехать.

Большинство не собирались вообще куда-то идти, хотя изначально протестная акция предполагала мирную прогулку по тротуарам Тверской улицы — по мысли Навального, людская масса должна была двигаться по кругу от Белорусского вокзала до Охотного Ряда и обратно, демонстрируя свое неприятие коррупции. Символом коррупции Навальный в своем последнем расследовании сделал премьер-министра Дмитрия Медведева. У главы российского правительства, судя по инфоормации, приведенной в распространяемом в интернете фильме возглавляемого Навальным «Фонда борьбы с коррупцией», оказалось немало обеспеченных друзей, которые дарят Дмитрию Медведеву земельные участки, дома, похожие на замки, виноградники в Италии и даже почему-то кроссовки. Некоторые протестующие пришли на акцию со старыми кроссовками, перекинутыми через плечо. В интернете мероприятие получило хэштег #онвамнедимон.

Аналогичные акции планировались почти в сотне российских городов, в подавляющем большинстве случаев власти ожидаемо отказались их согласовать. Не стала исключением и Москва. Столичные чиновники отказались перекрыть по просьбе сторонников Навального Тверскую улицу, но не предложили альтернативного места проведения акции в установленные законом сроки. Поэтому организатор протеста заявил, что будет считать согласованным изначально заявленное инициаторами акции место. Тем, кто будет задержан полицией, Навальный в своем блоге пообещал защиту в Европейском суде по правам человека. Сам он таким образом уже выигрывал дела у российских властей.

По состоянию на вечер воскресенья Алексею Навальному имеет смысл готовиться к защите в Страсбурге интересов нескольких сотен россиян. Число задержанных в разных городах отличалось на порядки, но лидировала столица — в Москве только за первые два часа проведения акции было задержано более 200 человек. Сам Навальный был препровожден в автозак, как только появился на Тверской. По сообщениям полиции, ему грозит штраф за нарушение закона о митингах.

Однако порядка восьми тысяч его сторонников не прислушались к призывам капитана полиции разойтись и продолжали окружать плотной толпой памятник Пушкину в знак протеста против коррупции. Детали злоупотреблений, совершенных Дмитрием Медведевым, были известны далеко не всем из собравшихся. Кажется, не все даже посмотрели фильм-расследование упомянутого фонда. Но сомнений в виновности премьер-министра не было ни у кого.

Ветеран протестных акций Михаил Кригер, которого российские и иностранные журналисты привыкли видеть на всех мероприятиях оппозиции, громогласно заявлял, поворачиваясь то к одной, то к другой камере: «Бандиты и грабители просто так награбленное не отдают!» Людское море одобрительно гудело, однако других желающих дать интервью не находилось. Любое общение с прессой приковывало к такому правдолюбу внимание ОМОНа, и через несколько минут он уже сидел в автозаке.