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Смотрите, что вытворяют бесстрашные эстонцы на Бали (видео)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Молодые эстонские путешественники сняли видео о том, как отдыхают на Бали.

Остров известен своей необычайно красивой природой и некоторые туристы используют ее для того, чтобы получить новые ощущения. На этот раз путешественники Сярлеп и Пальм решили забраться в лес, чтобы попрыгать со скал в воду. В ход пошли даже надувные игрушки, сообщает портал Reis.

«Я бы не советовал повторять это тем, кто едет отдыхать вместе с семье, но те, у кого кровь кипит, обязательно должны это сделать», - поделился впечатлениями Сярглеп.

Смотрите видео!

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