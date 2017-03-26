Смотрите, что вытворяют бесстрашные эстонцы на Бали (видео)

Остров известен своей необычайно красивой природой и некоторые туристы используют ее для того, чтобы получить новые ощущения. На этот раз путешественники Сярлеп и Пальм решили забраться в лес, чтобы попрыгать со скал в воду. В ход пошли даже надувные игрушки, сообщает портал Reis.

«Я бы не советовал повторять это тем, кто едет отдыхать вместе с семье, но те, у кого кровь кипит, обязательно должны это сделать», - поделился впечатлениями Сярглеп.

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