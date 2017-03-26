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Uber принял судьбоносное решение

Rus.Postimees.ee
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Беспилотный автомобиль Uber. | ФОТО: AARON JOSEFCZYK/REUTERS

Американская компания Uber распространила информацию об отказе от дальнейших испытаний беспилотных такси после ДТП с участием тестируемого автомобиля в штате Аризона, передает Reuters.

Сообщается, что автомобиль-беспилотник врезался во внедорожник Volvo. Виновником происшествия оказался водитель Volvo, так как он не уступил дорогу машине такси-сервиса. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Газета.ru.

«Мы продолжаем изучать этот инцидент», — сказали в Uber, отметив, что на данный момент испытания технологии приостановлены.

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