Uber принял судьбоносное решение

Сообщается, что автомобиль-беспилотник врезался во внедорожник Volvo. Виновником происшествия оказался водитель Volvo, так как он не уступил дорогу машине такси-сервиса. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Газета.ru.

«Мы продолжаем изучать этот инцидент», — сказали в Uber, отметив, что на данный момент испытания технологии приостановлены.