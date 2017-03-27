Воры были, следов не осталось

Если обычному человеку такое описание может показаться смешным, или, скажем так, не очень логичным, то для полиции прозвенел тревожный звоночек о том, что за старое взялись известные им из прошлого специалисты своего дела. Воры, которые умеют проникнуть в чужой дом так, чтобы ничего, кроме пропавших вещей, не говорило об их визите.

Когда полиция получила еще одно такое заявление, сыщики выехали в квартиру, но ничего особенного там не нашли. Поскольку кража произошла позавчера, неделю или даже пару недель назад, все возможные следы уже были уничтожены.

Подозреваемых мало

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Тоомаса Еврсона, уже в тот момент полицейские точно знали, что с преступлениями может быть связан круг лиц, членов которого можно пересчитать по пальцам одной руки: «У нас большой опыт работы в области квартирных краж. Мы знает тех людей, которые могли совершить подобное. Их не больше трех-четырех человек».

По его словам, этот круг начали отрабатывать. Но даже тогда, когда сыщики знают таких людей поименно, это никак не упрощает их работу, поскольку следов нет и нет никакой возможности установить место преступления, куда они только собираются пойти.

Ервсон не может раскрывать методы работы своей команды, но каким-то образом стражи порядка смогли тайно найти этих деятелей.

Ими оказались Александр Гунько и Дмитрий Ткаченко – профессиональные воры, которых полиция знает уже давно. Работа Гунько и Тканченко по подготовке краж больше похожа на работу шпионов, а не банальных джентльменов удачи.

Перед кражами, о которых мы рассказываем, они основательно следили за своей жертвой: когда она уходит из дома, когда возвращается назад, когда, как долго и где гуляет с собакой, на какой машине ездит, какую одежду носит. И все для того, чтобы оценить состоятельность человека, в дом которого они собираются забраться.

Мужчины работали в многоквартирных домах таллиннских районов Ыйсмяэ и Мустамяэ, густонаселенность в которых дает возможность сохранить анонимность. Изучая жизненные привычки людей, они узнавали и где они живут. Для этого они оставляли на двери или возле нее спичку или камушек.

Выбирали по хорошему замку

Проходя по нескольку раз по подъезду, они узнавали, кто и в какой квартире живет. Так, примерно за неделю, им становилось понятно, в какую квартиру есть смысл идти, и в какое время это лучше всего можно сделать. При выборе цели, большую роль играло то, какой замок установлен на двери.

Если при топорных кражах воры-любители выбирают двери, которые менее защищены, то Ткаченко и Гунько поступали по-другому. Чем лучше замок, тем более ценные вещи он защищает.

Поскольку в своей слесарной мастерской, находящейся в Ыйсмяэ, они научились открывать и распознавать особые замки, они умели подобрать для замка ключ, который точно к нему подойдет. Когда рисунок замка был известен, то изготавливался ключ, выжидался удобный момент, и они отправлялись на кражу.

Но однажды началась игра в кошки-мышки: Гулько и Ткаченко следили за хозяином квартиры, а полицейские, в свою очередь, следили за ними. В итоге преступники были задержаны возле дома, в котором живет их очередная жертва.

Полицейские обыскали и их мастерскую, которая впечатлила: различные вскрытые замки, большой выбор специфических рабочих инструментов, десятки магнитных ключей от домофонов и так далее. Кроме того, там были ключи с бирками, на которых написаны конкретные адреса. Их явно хранили на будущее, чтобы вскорости вновь навестить эти дома.

И хотя профессиональные воры могут вскрыть и сверхнадежные замки, по словам Ервсона, это не означает, что нет смысла ставить на дверь хороший замок: «Скорее квартирному товариществу стоит подумать, не нужно ли установить на доме видеокамеры. Они, по крайней мере, заставили бы Ткаченко и Гунько держаться от дома подальше».

По словам старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Пяртлас, которая представляет дело в суде, жителям многоквартирных домов нужно быть внимательнее: «Для профессиональных воров прокуратура просит в суде максимальный срок заключения, но предотвратить преступление намного дешевле: если вы заметили у своей двери какую-то подозрительную спичку, или видите странных людей на площадке, стоит быть начеку».