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У фабрики обвалилась стена: историческое наследие требует срочного ремонта

Rus.Postimees.ee
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Фабрика в Синди. | ФОТО: Mailiis Ollino

Историческое наследие Синди разрушается – неделю назад у здания знаменитой фабрики обвалилась стена. Местные жители боятся, что на этом дело не закончится и здание будет и дальше разваливаться.

Текстильная фабрика в Синди построена в 1842 году рижским промышленником Иоганном Кристофом Верманом, сообщает Pärnu Postimees.

«В понедельник мы осмотрим вместе с хозяином фабрики и экспертами здание, чтобы выяснить причины обрушения и наметить план работ», - сказал старший инспектор Департамента защиты памятников старины Неле Рент.

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