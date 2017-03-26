У фабрики обвалилась стена: историческое наследие требует срочного ремонта
26. март 2017 21:17
Историческое наследие Синди разрушается – неделю назад у здания знаменитой фабрики обвалилась стена. Местные жители боятся, что на этом дело не закончится и здание будет и дальше разваливаться.
Текстильная фабрика в Синди построена в 1842 году рижским промышленником Иоганном Кристофом Верманом, сообщает Pärnu Postimees.
«В понедельник мы осмотрим вместе с хозяином фабрики и экспертами здание, чтобы выяснить причины обрушения и наметить план работ», - сказал старший инспектор Департамента защиты памятников старины Неле Рент.