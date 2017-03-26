Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Эстонский транзит испытывает наибольшие сложности за последние десятилетия

2
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Транзит. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Toomas Huik

Эстонская ассоциация логистики и транзита заказала большое исследование в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers о состоянии отрасли и ее конкурентоспособности по сравнению с соседями за 10 лет - с 2005 по 2015 годы.

Анализ показал, что к 2015 году у нас уменьшился грузооборот по всем направлениям - в портах, на железной дороге и в авиатранспорте. Обороты двух крупных эстонских портов - Силламяэ и Таллинна - упали соответственно на 28 и 21 процент, сообщает портал Rus.err.ee.

"Мы верим, что государство как важный участник в секторе логистики и транзита, могло бы приложить больше усилий, потому что в этом бизнесе конкурируют не компании, а страны", - говорит председатель правления Ассоциации логистики и транзита Андрес Валгерист.

Наверх