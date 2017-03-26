Эстонский транзит испытывает наибольшие сложности за последние десятилетия

Анализ показал, что к 2015 году у нас уменьшился грузооборот по всем направлениям - в портах, на железной дороге и в авиатранспорте. Обороты двух крупных эстонских портов - Силламяэ и Таллинна - упали соответственно на 28 и 21 процент, сообщает портал Rus.err.ee.

"Мы верим, что государство как важный участник в секторе логистики и транзита, могло бы приложить больше усилий, потому что в этом бизнесе конкурируют не компании, а страны", - говорит председатель правления Ассоциации логистики и транзита Андрес Валгерист.