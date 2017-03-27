Times: Трамп выставил Меркель счет на 375 млрд долларов

Издание уверяет, что один из германских министров охарактеризовал переговоры между лидерами двух стран как "возмутительные". "Общая идея, стоящая за выдвижением подобных требований, заключается в том, чтобы запугать другую сторону, однако канцлер приняла это со спокойствием и не стала отвечать на подобные провокации", - приводит газета слова министра, имя которого не упоминается.

Трамп является сторонником модернизации Североатлантического альянса на основе предъявления равных требований ко всем его членам. Они состоят в том, чтобы каждая страна, входящая в НАТО, выделяла бы из своего госбюджета на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП.