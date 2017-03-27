Умер экс-наставник силламяэского «Калева» Владимир Казаченок

О смерти легендарного нападающего сообщил официальный сайт санкт-петербургского "Зенита", пишет Rus.Err.

В ида-вируском клубе Казаченок был главным тренером с 2010 по 2012 год. Позднее Казаченок продолжил сотрудничество с силламяэской командой в качестве спортивного директора.

Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. В составе сине-бело-голубых форвард провел 219 матчей и забил 78 мячей. В 1980 году Казаченок вместе с «Зенитом» стал бронзовым призером чемпионата СССР.

Владимир Казаченок трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.