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Умер экс-наставник силламяэского «Калева» Владимир Казаченок

Sports.ee
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Свеча. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

В воскресенье, 26 марта, на 65-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории "Зенита" Владимир Казаченок, успевший поработать и в Эстонии.

О смерти легендарного нападающего сообщил официальный сайт санкт-петербургского "Зенита", пишет Rus.Err.

В ида-вируском клубе Казаченок был главным тренером с 2010 по 2012 год. Позднее Казаченок продолжил сотрудничество с силламяэской командой в качестве спортивного директора.

Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. В составе сине-бело-голубых форвард провел 219 матчей и забил 78 мячей. В 1980 году Казаченок вместе с «Зенитом» стал бронзовым призером чемпионата СССР.

Владимир Казаченок трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

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