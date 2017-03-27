Ночью загорелась крыша клуба

Ночью загорелась крыша клубаRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 27. март 2017 07:37 ФОТО: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMFВ Пярнумаа в Килинги-Нымме сегодня ночью загорелась крыша местного клуба, люди в пожаре не пострадали.Центр тревоги в 2.15 получил сообщение о пожаре в Килинди-Нымме. Прибывшие спасатели обнаружили горит крыша здания клуба.Пожар был локализован в 5.08.клуб крыша пожар пярнумаа спасателиПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ