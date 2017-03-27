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Ночью загорелась крыша клуба

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

В Пярнумаа в Килинги-Нымме сегодня ночью загорелась крыша местного клуба, люди в пожаре не пострадали.

Центр тревоги в 2.15 получил сообщение о пожаре в Килинди-Нымме. Прибывшие спасатели обнаружили горит крыша здания клуба.

Пожар был локализован в 5.08.

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