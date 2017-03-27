Испанская полиция нашла 17 кг кокаина в партии бананов
27. март 2017 08:19
Испанская полиция изъяла в городах Валенсия и Малага 17 килограммов кокаина в резиновых бананах, замаскированных под настоящие, а также в контейнерах из под них, сообщает ABC News.
Уточняется, что 57 поддельных фруктов находились в упаковках со съедобной партией. Бананы были наполнены семью килограммами запрещенного вещества, а остальные 10 находились внутри коробок. Задержаны двое подозреваемых граждан Испании. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут третьего соучастника, предположительно, итальянца, пишет "Лента.ру".
Как сообщается на сайте телеканала, расследование случаев поставки наркотика во фруктах Гражданская гвардия страны начала в ноябре прошлого года, когда впервые обнаружила кокаин в партии бананов.