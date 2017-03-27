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Госдеп США осудил задержания на акциях оппозиции в России

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Rus.Postimees.ee
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Задержание в Москве. | ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Госдеп США осудил массовые задержания на акциях оппозиции, которые прошли накануне в российских городах, сообщает CNN.

"Соединенные Штаты решительно осуждают арест сотен мирных демонстрантов по всей России в воскресенье. Задержания мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов является попранием основных демократических ценностей", - говорится в письменном ответе "Интерфаксу" и.о. официального представителя госдепартамента Марка Тонера.

Как отметил дипломат, "мы с тревогой узнали об аресте оппозиционера Алексея Навального после его прибытия на демонстрацию, а также о полицейских рейдах в организации по борьбе с коррупцией, которую он возглавляет".

"США будут отслеживать эту ситуацию, и мы призываем правительство России немедленно освободить всех мирных демонстрантов", - заявил Тонер.

Несанкционированные акции протеста против коррупции прошли в воскресенье в Москве и некоторых других городах России. В Москве за нарушение общественного порядка и провокационные действия в отношении полиции были задержаны около 500 человек.

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