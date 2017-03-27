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Самолет с футболистами совершил экстренную посадку в Ереване

Sports.ee
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Посадка самолета. Иллюстративный снимок. | ФОТО: OSMAN ORSAL/REUTERS

Самолет со сборной Казахстана по футболу совершил экстренную посадку после вылета из аэропорта Еревана. Об этом казахстанский журналист Ербол Каиров написал в Twitter.

В воскресенье в Ереване сборная Казахстана проиграла команде Армении со счетом 0:2 в матче группы Е отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет ТАСС.

"Самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал, - написал Каиров. - Причина - неисправность шасси".

В Ереване сборная Казахстана провела свой первый официальный матч под руководством Александра Бородюка. После пяти игр команда с двумя очками занимает шестое, последнее место в группе Е.

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