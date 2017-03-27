В здании бывшей раковой больницы может сохраняться угроза радиации

Причиной этому, по словам Данилова, стало постановление Министерства окружающей среды, принятое в конце прошлого года, в котором говорится, что во всех зданиях, в которых прежде находились источники радиации, следует определить остаточное содержание радиации.

«Для этого нужно взять пробы из конструкции зданий, но мы этого не сделали, поскольку не знали, что должны были, - сказал Данилов. – И поскольку это может изменить условия предложения о продаже, было решено аннулировать прежнее объявление».

Информация о постановлении дошла до руководства клиники через физиков, то есть об этом знали люди, которые занимаются в больнице непосредственно радиацией и отвечают за нее. «Проблема не в том, что мы не обратили вначале на это внимания, а в том, что, насколько мне известно, еще не ясно, как вообще проводить сбор этих проб, - объяснил Данилов. – Для нас это стало форс-мажором».

По его словам, постановление Министерства окружающей среды настолько новое, что пока вызывает недоразумения. Ничего подобного прежде не было и поэтому методика взятия проб сейчас несколько затреднена, отметил Данилов.

Угроза радиации со временем исчезает

Руководитель бюро по защите от радиации Департамента охраны окружающей среды Карин Муру сказала, что на самом деле, соответствующее требование всегда было в Законе о радиации. Но, поскольку в прошлом году в закон были приняты поправки, все постановления пришлось принимать заново.

«В этом смысле, ничего нового нет», - сказала Муру. Точнее постановление Закона о радиации говорит о том, что «в помещениях, где проводилась деятельность с радиацией, после удаления источника радиации, нужно провести дезактивацию, а для достижения снижения радионуклидов до установленного уровня, использовать эти помещения для деятельности, которая не связана с радиацией».

По словам Муру, проблема с раковой клиникой заключается в том, что тут использовали приборы для облучения. «Это машины, производящие очень мощную энергию, и на стенах здания могли образоваться некоторые продукты активации», - объяснила Муру. Она добавила, что их влияние, конечно, краткосрочное, но все же нужно убедиться, что на стенах больше действительно нет ничего, что может нанести вред.

По ее словам, в данном случае можно говорить о радионуклидах, период распада которых меньше, чем сто дней: «Если эти помещения не использовали год, или два, то на стенах явно ничего не осталось. Радиоактивные вещества подчиняются законам физики, и их активность со временем снижается».

Интересующихся хватает

Несмотря на то, что продажу здания сейчас пришлось остановить, по словам Данилова, особых проблем для клиники это не принесло: «Нужно просто подождать. Посмотрим, что будет, может быть нет там никакой остаточной радиации», - оптимистично настроен Данилов и выражает надежду, что продолжить поиск покупателя можно будет уже через пару месяцев.

На момент аннулирования предложения о продаже, здание на Валликраави уже приходили посмотреть четыре потенциальных покупателя. А предпродажные документы запросили десять интересующихся.