Чиновники обсудят с нарвитянами вопросы о председательстве Эстонии в Совете ЕС

В конце марта и начале апреля Фонд открытой Эстонии, Союз некоммерческих организаций EMSL и Госканцелярия организуют шесть мероприятий в Таллинне, Нарве, Тарту и Пярну, которые посвящены теме председательства Эстонии в Совете Европейского союза. После коротких докладов экспертов на тему Европейского союза все участники смогут задать вопросы в небольших группах.

Мероприятие откроет советник по вопросам иностранных дел и обороне Секретариата по делам Европейского Союза Государственной канцелярии Мартин Карнер. После докладов экспертов состояться дискуссии в небольших группах на тему четырех приоритетов ЕС. Об открытой и инновационной Европе расскажут вице-канцлер по вопросам энергетики и строительства Министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман и вице-канцлер по вопросам налогообложения и таможенной политики Министерства финансов Дмитрий Егоров. Вопросы цифровой Европы и свободного передвижения данных можно будет обсудить с руководителем службы частного права Министерства юстиции Индреком Никлусом и советником Секретариата по делам Европейского Союза Государственной канцелярии Эве Вахтер. На тему безопасности и защищенности в Европе выступит руководитель отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги и Мартин Карнер. Об устойчивом развитии Европы расскажут вице-канцлер Министерства окружающей среды Меэлис Мюнт и советник Секретариата по делам Европейского Союза Государственной канцелярии Катрин Микк.

Дискуссию проведет опытный руководитель дебатов и консультант по стратегическому управлению Тоомас Роолайд.

"Приятно, что серия дискуссий выйдет за пределы Таллинна, и первым городом после столицы станет Нарва. Нарва для Эстонии является особенным городом, именно поэтому важно, чтобы жители города на восточной границе могли бы и хотели бы обсудить свою жизнь в Европейском союзе", - отметила руководитель Фонда открытой Эстонии Малль Хеллам.

Мнения, которые прозвучат в рамках дискуссий, будут учтены при формировании окончательной программы председательства Эстонии в Совете ЕС. Окончтаельная программа будет утверждена в июне этого года.

Эстония впервые станет страной-председателем в Совете Европейского союза с июля 2017 года до конца декабря. В Совете Европейского союза государства стремятся найти консенсус в вопросах, представляющих для всех интерес, и пробуют найти баланс между национальными интересами и решениями, подходящими для всей Европы. За столом переговоров часто появляются 28 мнений, из которых под руководством председателя должна родиться единая политика.