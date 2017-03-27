Исследование: большинство жителей Эстонии считают, что однополые отношения не имеют никаких оправданий

Почти 60 процентов жителей Эстонии считают, что однополые сексуальные отношения не имеют никаких оправданий. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом общественных исследований и Turu-uuringute AS в январе этого года.
Цель исследования заключалась в картографировании оценок эстонских граждан. 795 жителям Эстонии задали в том числе вопрос об их отношении к гомосексуальности.
Их попросили ответить по шкале от одного до десяти, оправдывают они или нет гомосексуализм. 58 процентов опрошенных выбрали на десятибальной шкале единицу, то есть, с их точки зрения, гомосексуальным отношениям нет никаких оправданий.
«Скорее нет» ответили 71 процентов опрошенных (шкала от 1 до 4), а «скорее или полностью оправданными» по шкале от 7 до 10 назвали гомосексуальные отношения 17 процентов респондентов.
Год назад неоправданными ни в каком случае считали гомосексуальные отношения 53 процента опрошенных.
38 процентов опрошенных не хотели бы, чтобы их соседями были однополые пары. Год назад так ответили 39 процентов респондентов.
Опрос проводился в январе 2017 года Turu-uuringute AS, в личных интервью на вопросы ответили 795 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.