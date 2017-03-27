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Исследование: большинство жителей Эстонии считают, что однополые отношения не имеют никаких оправданий

Rus.Postimees.ee
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Флаг ЛГБТ-движения. Иллюстративное фото. | ФОТО: Тайро Луттер

Почти 60 процентов жителей Эстонии считают, что однополые сексуальные отношения не имеют никаких оправданий. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом общественных исследований и Turu-uuringute AS в январе этого года.

Цель исследования заключалась в картографировании оценок эстонских граждан. 795 жителям Эстонии задали в том числе вопрос об их отношении к гомосексуальности.

Их попросили ответить по шкале от одного до десяти, оправдывают они или нет гомосексуализм. 58 процентов опрошенных выбрали на десятибальной шкале единицу, то есть, с их точки зрения, гомосексуальным отношениям нет никаких оправданий.

«Скорее нет» ответили 71 процентов опрошенных (шкала от 1 до 4), а «скорее или полностью оправданными» по шкале от 7 до 10 назвали гомосексуальные отношения 17 процентов респондентов.

Год назад неоправданными ни в каком случае считали гомосексуальные отношения 53 процента опрошенных.

38 процентов опрошенных не хотели бы, чтобы их соседями были однополые пары. Год назад так ответили 39 процентов респондентов.

Опрос проводился в январе 2017 года Turu-uuringute AS, в личных интервью на вопросы ответили 795 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.

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