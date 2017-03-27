Таранд: недостаточно любящих родину – в эмиграцию!

Если до сих пор жители Эстонии отмечали день рождения своей страны 24 февраля, то праздничный цикл длиною более чем в два с половиной года предоставит всем культурным и околокультурным деятелям возможность экспонировать себя и свои дивные проекты. Таранд иронизирует, что без профита не останутся и многочисленные координаторы-посредники, под чутким руководством которых деятельность народных масс будет протекать без шума и пыли.

Тем не менее, отмечает автор мнения, ему как критику было бы грешно не обозначить некоторые угрозы, связанные с разношерстностью собирающейся на затяжной праздник публики.

Таранд обращает внимание читателей на то, что государственная власть словно дирижер задает непременно мажорный лад всему хору или оркестру. Те же, у кого нет либо слуха, либо желания симулировать мажорное настроение, довольно быстро испытают на своей шкуре, что инаковость заслуживает если и не прямого осуждения со стороны власть имущих, то уж точно не похвалы.

«Если ценностями объявлены единение, совместная деятельность и коллективизм, следовательно, отстраненность и наблюдение за происходящим со стороны, не говоря уже об отшельничестве, будут чем-то менее ценным», - отмечает публицист и приводит исторические примеры того, к каким перегибам приводит конформизм подстраивающегося под любую власть homo sapiens.

Таранд пишет, что в день 20-летнего юбилея Эстонской Республики передовицы газет пестрели пафосными заголовками: «Тарелка из Риги с изображением государственного регента», «Состоялась торжественная передача ковра девочек-скаутов из подразделения «Кодутютред»», «Рабочий поднял флаг на флагшток» и «Подарки государственным регентам». Спустя всего 80 лет Таранд с удивлением обнаружил, что государству даже сейчас нужно снова и снова что-нибудь преподносить, а на юбилейном сайте «100 лет Эстонской Республике» уже имеется раздел под названием «Подарки». «Надеюсь, что рижане, девочки-скауты и рабочие не упустят свой шанс и на этот раз», - иронизирует колумнист.

По мнению Таранда, ликующее государство незаметно вторгается в личное пространство своих граждан, распоряжаясь их временем. «Если ты хоть немного хочешь быть хоть кем-то, то правила совместного проживания предусматривают участие, - пишет он. - Неучастие и невнесение своего вклада бросаются в глаза, возникают вопросы, которые требуют ответов, а пассивность придется обосновать».

«Хуже всего то, что публичное информационное пространство, до краев заполненное торжественными речами, является территорией, отвоеванной у серьезных и критических дискуссий, - рассуждает Таранд. - Во время праздника брюзжать неприлично и в то, что все прекрасно, а будет еще лучше, первыми начинают верить те, кто произнес на эту тему больше всего речей. Под юбилейным одеялом можно будет спрятаться от любых неудобных фактов, и будет странно, если рвущиеся к политической власти этим не воспользуются».

В заключение Каарел Таранд ехидно напоминает, что на время бурных юбилейных торжеств как нельзя кстати придутся две предвыборные кампании, и если их посчастливится провести так, чтобы «критических настроений не оказалось в тот момент дома», «хлебать супчик можно будет годами».