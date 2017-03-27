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Галерея и видео: город в России проваливается под землю - карстовые воронки уже поглотили школу и часть железной дороги

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Viktor Brandman/RIA Novosti/Scanpix

Находящийся в России в Пермском крае на берегу реки Кама город Березники постепенно исчезает - в нем появляется все больше карстовых воронок, которые поглотили часть города.

В воронки уже провалились несколько зданий, включая школу и участок железной дороги, передает iltasanomat.fi.

Карстовая воронка на железной дороге в Березниках / Виктор Брандман /RIA Novosti/Scanpix

Проблема в том, что город был основан в 1932 году на месте прежней соляной шахты. С 2007 по 2016 годы в Березниках появились пять больших карстовых воронок. Самая большая из них - около ста метров в глубину, а ее диаметр - почти полкилометра.

Карстовая воронка в Березниках / Виктор Брандман/RIA Novosti/Scanpix

Несмотря на то, что часть зданий провалилась под землю, жертв среди местного населения пока не было. Власти пытаются переселить жителей в другие места, но горожане не хотят оставлять свои дома, потому что они привыкли там жить.

Новый дом для тех, кто все же надумал эвакуироваться из Березников / Виктор Брандман/RIA Novosti/Scanpix

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