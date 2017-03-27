Галерея и видео: город в России проваливается под землю - карстовые воронки уже поглотили школу и часть железной дороги

В воронки уже провалились несколько зданий, включая школу и участок железной дороги, передает iltasanomat.fi.

Карстовая воронка на железной дороге в Березниках / Виктор Брандман /RIA Novosti/Scanpix

Проблема в том, что город был основан в 1932 году на месте прежней соляной шахты. С 2007 по 2016 годы в Березниках появились пять больших карстовых воронок. Самая большая из них - около ста метров в глубину, а ее диаметр - почти полкилометра.

Карстовая воронка в Березниках / Виктор Брандман/RIA Novosti/Scanpix

Несмотря на то, что часть зданий провалилась под землю, жертв среди местного населения пока не было. Власти пытаются переселить жителей в другие места, но горожане не хотят оставлять свои дома, потому что они привыкли там жить.