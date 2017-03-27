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Видео: эстонские спасатели прославились на весь мир

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kuvatõmmis

На прошлой неделе, 23 марта, спасатели вытащили из озера Харку провалившегося под лед рыбака. Видео спасения набрало популярность и появилось на крупнейших новостных каналах мира, сообщает Postimees.

Видео вместе с описанием событий появилось в эфире новостного канала Австралии 9News, британской газете Independent, Irish Independent, BT, Bailiwick Express, Belfast Telegraph, MSN.com, Press Association и во многих других.

Новостные каналы отметили слаженную и четкую работу спасателей, поскольку рыбака спасли спустя всего десять минут после вызова.

В четверт Спасательный департамент опубликовал запись с камеры, закрепленной на одном из спасателей.

Спасатели получили вызов 23 марта в 14.14 о том, что на озере Харку примерно в 20 км от берега под лед провалился мужчина. Мужчина звал на помощь. Спасатели вытащили мужчину из воды в 14.31.

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