Видео: эстонские спасатели прославились на весь мир

На прошлой неделе, 23 марта, спасатели вытащили из озера Харку провалившегося под лед рыбака. Видео спасения набрало популярность и появилось на крупнейших новостных каналах мира, сообщает Postimees.
Видео вместе с описанием событий появилось в эфире новостного канала Австралии 9News, британской газете Independent, Irish Independent, BT, Bailiwick Express, Belfast Telegraph, MSN.com, Press Association и во многих других.
Новостные каналы отметили слаженную и четкую работу спасателей, поскольку рыбака спасли спустя всего десять минут после вызова.
В четверт Спасательный департамент опубликовал запись с камеры, закрепленной на одном из спасателей.
Спасатели получили вызов 23 марта в 14.14 о том, что на озере Харку примерно в 20 км от берега под лед провалился мужчина. Мужчина звал на помощь. Спасатели вытащили мужчину из воды в 14.31.