Видео: эстонские спасатели прославились на весь мир

Видео вместе с описанием событий появилось в эфире новостного канала Австралии 9News, британской газете Independent, Irish Independent, BT, Bailiwick Express, Belfast Telegraph, MSN.com, Press Association и во многих других.

Новостные каналы отметили слаженную и четкую работу спасателей, поскольку рыбака спасли спустя всего десять минут после вызова.

В четверт Спасательный департамент опубликовал запись с камеры, закрепленной на одном из спасателей.

Спасатели получили вызов 23 марта в 14.14 о том, что на озере Харку примерно в 20 км от берега под лед провалился мужчина. Мужчина звал на помощь. Спасатели вытащили мужчину из воды в 14.31.