Бороться с причиной, а не с последствиями. Как сэкономить с помощью профилактики заболеваний зубов?

Готовы ли мы меняться?

“Возвращаясь к сфере здравоохранения, нужно признать: если упорядочить и улучшить различные профилактические программы на государственном уровне, то теоретически можно сэкономить миллионы. Но готовы ли мы сами изменить свой образ мышления, чтобы придти к такому результату? Как часто мы думаем о здоровье, прежде чем у нас возникают проблемы?” – спрашивает врач Анете Сопуле.

Она добавляет, что один из отличных примеров – это стоматология. Люди жалуются на цены зубоврачебных услуг, откладывают визит к врачу, идут к нему, только когда уже поздно, – в случае боли. По данным ВОЗ, заболевания полости рта входят в десятку самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире, поэтому важно понять, как заботиться не только о лечении заболевания, но и о его профилактике.

Регулярная чистка зубов позволит избежать лишних переживаний в стоматологическом кресле

Регулярная чистка зубов два раз в день содержащей соединения фтора зубной пастой – главный ключ к здоровым зубам и полости рта. Кариес – это приобретенное заболевание, в котором мы не можем винить наследственность, развитие кариеса зависит от питания – потребления сахаров, углеводов и, конечно же, от гигиены полости рта. Тщательно чистя зубы, мы можем избежать необходимости оплачивать дорогие стоматологические услуги, а также лишних переживаний в зубоврачебном кресле. Вместо того чтобы каждый год ставить все новые зубные пломбы, лучше инвестировать средства в покупку хороших зубных паст (концентрация соединений фтора 1000 – 1500 ppm), пользоваться зубной нитью и мягкой зубной щеткой, а также не забывать о том, что зубную щетку нужно менять через каждые три месяца.

Philips разработал различные средства по уходу за полостью рта. Отличным вкладом в гигиену ротовой полости является электронная зубная щетка Philips Sonicare . Она создана в сотрудничестве со стоматологами, чтобы значительно облегчить и улучшить чистку зубов. Технология Sonic вызывает вибрацию щеточных щетинок и раздробляет зубной налет с частотой 31 000 движений в минуту, при этом головка зубной щетки движется вверх и вниз. Клинические испытания показали, что зубная щетка раздробляет слои зубного налета также в труднодоступных местах, снимая даже в десять раз больше зубного налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

Особенно обрадуются зубной щетке Philips дети – детскую зубную щетку Sonicare Kids можно подключить к телефону, чтобы маленький зверек на экране телефона напоминал и обучал детей, как правильно чистить зубы.

Альтернатива зубной нити?

Всем тем, кому использование зубной нити кажется слишком сложным и трудным занятием, Philips предлагает отличную альтернативу – Philips Airfloss, которая с помощью сильной водяной струи вычищает труднодоступные межзубные щели.

Будь умным – выбирай способы предотвращения заболевания, экономя как время, так и деньги. Борись с причинами, а не с последствиями, и, прежде всего, начни с себя!

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