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Вы его видели? Полиция разыскивает 61-летнего мужчину

Rus.Postimees.ee
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Айгар | ФОТО: PPA

Полиция просит помощи людей в поиске 61-летнего Айгара, который в пятницу покинул свой дом в Хаапсалу и до сих пор не вернулся.

Айгар ушел из дома на улице Раудтеэ 24 марта около 19 часов. По имеющимся данным, у него нет с собой мобильного телефона, и близкие не знают, куда он мог пойти. У Айгара есть проблемы с психическим здоровьем и он не в состоянии найти дорогу домой. Поскольку мужчина не вернулся к вечеру домой, близкие обратились за помощью в полицию.

Вечером 24 марта полицейские начали поиски, проверив места, в которых мог быть Айгар. К сожалению, обнаружить пропавшего пока не удалось.

Рост Айгара 175-180 см, он худощавого телосложения, носит бороду. Когда он ушел из дома, на нем были надеты темно-синие спортивные штаны, серые ботинки, черная куртка и черная лыжная шапка.

Полиция просит всех, кто видел Айгара или знает что-либо о его возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.

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