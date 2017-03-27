Вы его видели? Полиция разыскивает 61-летнего мужчину

Айгар ушел из дома на улице Раудтеэ 24 марта около 19 часов. По имеющимся данным, у него нет с собой мобильного телефона, и близкие не знают, куда он мог пойти. У Айгара есть проблемы с психическим здоровьем и он не в состоянии найти дорогу домой. Поскольку мужчина не вернулся к вечеру домой, близкие обратились за помощью в полицию.

Вечером 24 марта полицейские начали поиски, проверив места, в которых мог быть Айгар. К сожалению, обнаружить пропавшего пока не удалось.

Рост Айгара 175-180 см, он худощавого телосложения, носит бороду. Когда он ушел из дома, на нем были надеты темно-синие спортивные штаны, серые ботинки, черная куртка и черная лыжная шапка.

Полиция просит всех, кто видел Айгара или знает что-либо о его возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.